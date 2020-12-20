عمرو يوسف يعلن انطلاق تصوير "أحمس".. وظافر العابدين يعلق

ونشر يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة كلاكيت أول مشهد يقوم بتصويره في المسلسل، معلقًا "الملك.. رمضان 2021".



"الملك" مأخوذ عن نص أدبي كتبه "أديب نوبل" الكاتب العالمي نجيب محفوظ، مدير التصوير إسلام عبد السميع، إخراج حسين المنباوي، إنتاج سينرجي.



وحرص المخرج عمرو سلامة على تهنئة يوسف بالعمل، وكتب في تعليقه على الصورة التي نشرها الأخير "الملك برضه.. ماشي مبروك"، وكتب الفنان التونسي ظافر العابدين "مبروك يا أخي".



جدير بالذكر أن عمرو يوسف غاب عن الدراما الرمضاني عامين، بعد نجاح مسلسل "طايع" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2018، المسلسل دارت أحداثه حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، الذي يتورط في تهريب الآثار، ويعيش قصة حب مع فتاة يسعى "الريس حربي" لقتلها، ويعيش صراع الحفاظ عليها، وعلى أسرته الصغيرة، التي تتأثر بنيران الريس حربي، أحد اكبر مهربي الآثار.



"طايع" تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج عمرو سلامة، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، سهير المرشدي، أحمد داش، علي قاسم، أحمد عبد الله محمود، مي الغيطي، مها نصار، وسلوى محمد علي.



عمرو شارك مؤخرًا في بطولة واحدة من حلقات مسلس "نمرة اتنين"، وحملت الحلقة اسم "الناحية التانية" وشاركته البطولة الفنانة صبا مبارك، الفنانة نهى عابدين، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق، إخراج طارق العريان.