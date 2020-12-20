تطورات الحالة الصحية لـ الكينج محمد منير | القصة كاملة

تعرض الفنان محمد منير ، لوعكة صحية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية أدت إلى نقله لأحد المستشفيات داخل القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب، ونرصد لكم فى التقرير التالى تفاصيل الحالة الصحية لـ الكينج محمد منير.

تعرض محمد منير لوعكة صحية مفاجئة

كشفت تقارير إعلامية، عن تعرض الفنان محمد منير، لوعكة صحية كبيرة أدت إلى نقله لأحد المستشفيات داخل القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب، ومعرفة احتياجه إلى عملية جراحية أخرى أم لا.

وفي المقابل، لم يرد أي مصدر رسمي من عائلة الكينج محمد منير، لكشف تطورات وتفاصيل حالته الصحية، وحقيقة تدهور الحالة مرة أخرى، واحتجازه في أحد المستشفيات.

محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية

استعاد النجم الكبير الكينج محمد منير، نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة إنجاز ألبومه الجديد باب الجمال.

وقال الكينج في تصريحات صحفية: تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وأدرك وأعلم إنها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنه الجميع أني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد باب الجمال الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال.

نقابة المهن الموسيقية تطمئن الجمهور على حالة الكينج الصحية

تطمئن نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنان محمد منير على صحته، وأكدت في بيانها أن "الكينج" بصحة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله، وليس في المستشفى، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلى حالته، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

هانى شاكر يكشف تطورات الحالة الصحية للكينج

علّق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير قائلًا: "أطمن الجمهور الذي يحب محمد منير عن حالته الصحية فعلًا كان تعب بسبب المجهود الكبير الذي بذله في ألبومه الاخيرة حيث أصابته وعكة اضطر على إثرها التوجه للمستشفى وإجراء بعض الفحوصات وهو دلوقتي زي الفل مافيش حاجة وحشة من اللي تردّد أنه مصاب بها".

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "هو الحمد لله بخير وفي بيته بيستجم وبطمن كل جمهوره العريض".

وكشف أنه هاتفه واطمأن عليه وتابع: "كلمته من يومين واطمنت عليه وبتصل بالمقربين ليه طول الوقت وأتمنى أنه يكمل فترة النقاهة ويلتزم بتعليمات الأطباء لازم يرتاح واتفقت معاه على ده لازم يستجم ويرتاح ومافيش أي مرض مصاب بيه من اللي سمعناه لاني اتخضيت لما قرأت الأخبار دي".

وحول علاقته به قال: "محمد بالنسبة لي أخ عزيز ومن قبل ما يبقى فنان كبير كلنا بنحبه وبنحب بلده بلاد النوبة اللي بتعبر عن تراب مصر وفنها الأصيل أنا بحبه على المستوى الشخصى ومن وقت للتاني بنتكلم وبناخد رأي بعض في حاجات تخص الحالة إللي عايشينها".

وواصل: "موسيقى محمد منير بالنسبة لنا جميعًا وما قدمه للفن المصري هي حالة خاصة به جدًا بشكل مميز جدًا وبصوت مختلف فيه بساطة وحلاوة في نفس الوقت وبيغني الغناء الجميل الي كلنا بنحبه اللى بيخش القلب ويعبر عن أصوله وجذوره في أسوان والنوبة التي ينحدر منها وده سبب حلاوته".

وأتم: "لون بشرته السمرا الجميلة الرائعة التي تظهر سمار المصريين وأصالتهم بالإضافة إلى موسيقى النوبة الأصيلة وهو مغناش بس كده غنى كل الألوان هو فعلًا حالة مختلفة لطبيعة صوته".

وأكمل: "مابزقهش لما بسمع أغانيه حتى بالرغم من وجود أصوات أخرى قد تكون لديها إمكانيات ومساحات أكبر لكن مش بنقدر نسمعهم على طول لكن منير من بساطته وحلاوته مابنزهقش منه حتى لو سمعناه 24 ساعة".

محمد منير يطرح ألبوم جديد خلال أيام

يستعد النجم الكبير الكينج محمد منير لإطلاق أول أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام.

‎الأغنية الأولى التي سيطلقها محمد منير بعنوان "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

‎ويحتوي الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.