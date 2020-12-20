محمد صبحى يتحدث عن غياب عبلة كامل عن حفل 50 سنة

كرم النجم محمد صبحي أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه علي مدار نصف قرن كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للفنان محمد صبحى .

محمد صبحى يكشف سبب غياب عبلة كامل عن حفل 50 سنة

غابت الفنانة المصرية، عبلة كامل، عن حضور تكريم الفنان، محمد صبحي لها، الجمعة الماضية إلى جانب العديد من الفنانين الذين شاركوه مسيرته الفنية الطويلة.

وردا على سؤال معجبة له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن غياب عبلة كامل عن التكريم، أجابها محمد صبحي: "تم تكريمها لكنها لم تحضر".

محمد صبحى يكرم ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

كرّم الفنان محمد صبحى ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر التى تعد رفيقة دربه وذلك فى الاحتفالية التى اقامها صبحى على مسرح سنبل تحت عنوان "50 سنه فن".

ويعد هذا الظهور الاحدث لابنة الفنان الراحلة خاصة انها لم تظهر منذ وفاة والدتها تقريبا.

في سابقة هي الأولي من نوعها كرم النجم محمد صبحي أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه علي مدار نصف قرن كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للفنان محمد صبحى .

هبة محمد توجه رسالة لـ محمد صبحى

وجهت الفنانة هبة مجدي، رسالة للفنان محمد صبحي بعد تكريمها وحصولها على درع منه.

نشرت هبة مجدي، صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" وعلقت قائلة: "بمناسبة مرور ٥٠ سنة علي المسيرة الفنية لأستاذي محمد صبحي".

وتابعت قائلة: "ليا الحظ و الشرف اني قابلته و اشتغلت معاه و اداني فرصة كبيرة و انا عيلة في اولي ثانوي و اتعلمت منه و اداني ثقة كبيرة .. تكريم حضرتك ليا شرف و وسام كبير قوي مش قادرة اوصفه ..شكرًا استاذ صبحي".

فردوس عبد الحميد تكشف كواليس مشاركتها في احتفالية محمد صبحي 50 سنة فن

أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن فخرها وسعادتها لحضورها احتفالية خمسين عاما من الفن لـ الفنان محمد صبحى .

وقالت فردوس عبد الحميد لـ عدسة دوت الخليج: "سعيدة جدا وفخورة إني بشارك زميلى وصديقى محمد صبحى فى الاحتفالية العظيمة دى".

وكشفت عن رأيها في مسرح ودراما محمد صبحي