أخبار الفن.. جديد حالة منير الصحية.. إصابة زوجة محمد الشرنوبى بـ كورونا

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.
تعرض محمد منير لوعكة صحية مفاجئة
رب المخرج محمد دسوقى عن سعادته بتكريم الفنان اسم الراحل محمود ياسين بالمسرح القومى.
وقال محمد دسوقى لـ "دوت الخليج": "أول تكريم للفنان محمود ياسين من المسرح القومى لو اتكلمنا عنه مش هيكفى".
وأضاف دسوقى: "بشكر القائمين على المسرح القومى، الفنان إيهاب فهمى والمخرج ناصر عبد المنعم إنهم سارعوا على تكريم محمود ياسين".
"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".
وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من إغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .
وكتبت راندا رياض: "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابى وكان اسبوع صعب بس الحمدلله الاعراض خفت وبقيت احسن".
وكان المطرب محمد الشرنوبي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".
وتحدثت هالة صدقي عن علاقتها بالفنان محمد صبحي وأبرز نجاحاته الفنية، خاصة المسرحية والدرامية.
"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".
وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من إغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .
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