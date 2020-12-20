قلعة نـزوى الشهباء تستقبل زوارها

وسط إجراءات احترازية

نـزوى – من سالم عبدالله السالمي:

استقبلت قلعة نـزوى الشهباء زوارها بعد إغلاق دام أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) حيث فتحت أبوابها بدءاً من الجمعة الماضي واستقبلت أعدادا من الزوار والسياح من المواطنين والمقيمين وبعض الزوار من خارج السلطنة. فتح أبواب القلعة صاحبته فعاليات وأنشطة تراثية ومقتنيات وتحف قديمة وأجواء ومعرض لنوادر التحف وبرامج ترفيهية ومنها الفنون الشعبية والمأكولات العمانية وصناعة الفخار والأبواب والنوافذ القديمة والخيمة التراثية والبستان الزراعي الذي استحدث مع إنشاء الزيجرة بصوتها العذب والجميل وسط أجواء أسرية تتناغم مع العراقة والتقليد، كما تم إجراء بعض التعديلات والإضافات على طابعها ومكونها التراثي.

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