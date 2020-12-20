رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد الشرنوبي.. بعد اصابتة بكورونا

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة إلى الفنان محمد شرنوبي بعد إصابته بفيروس كورونا. وغردت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "الف سلامه عليك وباذن الله خير". وكان المطرب محمد الشرنوبي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

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