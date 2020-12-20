بـ إطلالة جذابة.. لقاء سويدان تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور |شاهد

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.

وقالت الفنانة لقاء سويدان إنها تفكر في الزواج مرة أخرى ولكن بشروط معينة.

وأضافت لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: أتمني أن أجد " ابن الحلال " و"يكون راجل بجد " ولكن بشروط معينة أبرزها أن يتحمل المسئولية وأيضا أن يكون صادقا.

وأشارت لقاء إلى أنه يجب أن يوجد بينها وبين شريك حياتها، انسجام روحي وفكري.