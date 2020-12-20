نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش فى زيارة لمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ لدعم مريضات سرطان الثدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة نسرين طافش، بزيارة مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ وقامت بعمل جولة تفقدية بصحبة د عماد شاش مدير المستشفى واشادت بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأطباء وفريق التمريض.

واضافت انها سعيدة بوجود هذا الصرح الطبى القومى العظيم الذي يقدم خدمة العلاج مجانيا لكل مريضات السرطان فى مصر ، وأبدت إعجابها الشديد بالصيدلية الإكلينيكية الموجودة داخل المستشفى وحرصت على الحديث مع مريضات السرطان ووعدتهن بالزيارة مرة أخرى في القريب العاجل ، ودعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للاورام ٧٧٧ لإنقاذ حياة كل مرضى السرطان في مصر