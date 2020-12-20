ظهور نادر لوالدة نيللي كريم الروسية .. شاهدوا بالفيديو

نيللي كريم بعد احتفالها خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها الـ46 مع جمع كبير من زملائها واصدقائها في الوسط الفني، جاء ظهورها مع والدتها بشكل مختلف ونادر أثناء احتفالها بهذه المناسبة.

نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها مع والدتها

نيللي كريم تداول لها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يجمعها مع والدتها الروسية في منزلها، الفيديو نال اهتمام الجمهور بسبب الظهور النادر لوالدة الفنانة المصرية والتي لم تظهر كثيرا مع ابنتها خلال السنوات الماضية على الرغم أن الأخيرة دائمة الحديث عنها في وسائل الإعلام وكيف ساعدتها في حياتها، الفيديو أظهر نيللي كريم وهي تجلس وتغني بجوار والدتها بمناسبة عيد ميلادها الـ46 واظهرت والدة الفنانة المصرية مشاعر الأمومة فقامت باحتضان ابنتها وكذلك بالغناء معها أغنية عيد الميلاد وتقديم التهنئة لها بهذه المناسبة السعيدة.

ظهور نادر لولدة الفنانة نيللي كريم

والدة الفنانة نيللي كريم التي تحمل الجنسية الروسية، لا تظهر بشكل متواصل مع ابنتها وتحديدا خلال السنوات الماضية حيث يعد ظهورها نادرا، وكانت الفنانة المصرية قد نشرت في عام 2016 صورة تجمعها بوالدتها مما احدث ردود فعل واسعة بسبب الشبه الكبير بين الابنة والوالدة، نيللي كريم قد احتفلت مساء الخميس 17 ديسمبر الجاري بعيد ميلادها الـ46، بحضور عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على مساندتها بهذا اليوم والاحتفال معها، وكان من بين الحضور الفنانة الكبيرة يسرا وآسر ياسين وزوجته، ودرة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، وإيناس الدغيدي، وريهام حجاج، ومصطفى درويش، كما نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي العديد من الصور والفيديوهات من الحفل وذلك عبر حسابها على "انستجرام".

نيللي كريم تنتظر عرض أكثر من فيلم لها في 2021

نيللي كريم عرض لها خلال الفترة الماضية فيلم "خط دم" الذي عرض على منصة "شاهد"، و تستعد كذلك للمشاركة في أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة القادمة منها فيلم "بـ100 وش" الذي تحدث صناعه عن احتمالية عرضه في عيد الفطر القادم، وهو العمل المقتبس من مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وشاركها في بطولته كل من آسر ياسين وإسلام إبراهيم ودنيا ماهر، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وسلوى محمد علي، وزينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

نيللي كريم شاركت كذلك في أكثر من عمل سينمائي لم يتم عرضهما حتى الآن منهم فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي تشارك في بطولته مع كل من الفنان كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، كما تشارك كذلك كضيفة شرف في فيلم "30 مارس" لكل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني.