هيا الشعيبي تجازف بحياتها لإنقاذ ابنتها من حريق في منزلهم والطفلة تتعرض لإصابة بالغة

هيا الشعيبي​ نجت بأعجوبة مع عائلتها من حريق كبير اندلع في منزلها، وجازفت بحياتها لإنقاذ ابنتها التي أصيبت بحروق بالغة في قدميها جعلها لا تقوى على الحركة، وروت الفنانة الكويتية تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشتها مع أسرتها.

هيا الشعيبي​ تجازف بحياتها لإنقاذ ابنتها

الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ عاشت لحظات صعبة جداً وكادت أن تفقد حياتها مع عدد من أسرتها بعدما شبّ حريق كبير كبير في منزلها، فخاطرت بحياتها لإنقاذ طفلتها من هذا الحريق وتمكنت من النجاة معها إلا ان ابنتها تعرضت لحروق بالغة في قدميها جعلها لا تقوى على المشي.

هيا الشعيبي روت لمتابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا تفاصيل الحادثة المأساوية التي واجهتها يوم امس ونشرت مقطع فيديو أعربت فيه شكرها لله عن نجاتها مع ابنتها من هذه الكارثة وروت لحظات الرعب والخوف التي عاشتها فقالت في مقطع الفيديو : "تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي.. ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي (الأم المنقذة) الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله".

وظهرت إبنة هيا في الفيديو وهي تجلس على مقعد ولا تستطيع الحركة، فأشارت والدتها إلى أن "أبيها حملها لعدم استطاعتها المشي بعد اصابة رجليها بحروق بالغة".

هيا الشعيبي شكرت الله على نجاتها مع عائلتها من هذا الحادث الأليم وتابعت في الفيديو: "طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى الخير وارمي في البحر. وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي".

كما طالبت متابعيها بالدعاء لإبنتها للشفاء العاجل وشكرت كل من اطمئن عليهم قائلة : "طبعا أحب أشكر كل من رن عليا مشكورين ما قصرتوا حبايب قلبي، متمنياً الدعاء لها، ونصحت بالصدقة".

آخر اعمال هيا الشعيبي

على صعيد فني، شاركت الفنانة هيا الشعيبي هذا العام ببطولة مسلسل "سواها البخت" والمسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية التي تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وسلط الضوء على الحياة بعد التقاعد، إضافة إلى طرحه عدد من الجوانب الاجتماعية المعاصرة.

وتناول المسلسل يوميات المرأة بعد إحالتها إلى التقاعد، حينما تستثمر وقت فراغها بمشاريع مختلفة ومتنوّعة بهدف تحسين وضعها المادي، لكن دائماً ما تجد المواقف الغريبة والمفاجئة لها بالمرصاد.

مسلسل "سواها البخت" بطولة هيا الشعيبي، أحمد العونان، فخرية خميس، شيلاء سبت، فهد البناي، هدى حمدان وآخرين.