الفنان عبدالمحسن القفاص يودّع والده: "الآن انكسر ضهري"

عبدالمحسن القفاص نعى والده برسالة مؤثرة وذلك بعدما أعلن عن وفاته مساء أمس السبت 19 ديسمبر، كما نعى والد الفنان الكويتي العديد من النجوم في الكويت والخليج العربي.

عبد المحسن القفاص ينعي والده بكلمات مبكية

عبدالمحسن القفاص نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة لوالده الراحل نعاه من خلالها برسالة مؤثرة كشف فيها عن حجم الألم الذي يعيشه بسبب هذا الرحيل الذي وصفه بكلمات حزينة بكونه :"كسرة ظهر"، مؤكدا على عمق العلاقة القوية التي كانت تجمعه بوالده الذي كان يعتبره الصديق المقرب له فكتب عبدالمحسن القفاص: "الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي برحيلك يا أبي وصديقي وحبيبي"، وكان الفنان الكويتي قد نشر خبر وفاة والده مساء أمس عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليه قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله انتقل الى رحمة الله والدي صالح عوض محمد القفاص".

نجوم الخليج ينعون والد الفنان عبدالمحسن القفاص

عبد المحسن القفاص سانده العديد من نجوم الكويت والخليج الذين قدموا له العزاء حيث نشر الفنان حسين المهدي نعى لوالد الفنان الراحل عبر حسابه على "انستجرام" قال فيه: "العم صالح القفاص في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون والد اخوي الغالي عبدالمحسن القفاص"، كما علقت الكاتبة علياء الكاظمي على تدوينة نشرها الفنان عبدالمحسن القفاص فكتبت: "ألف رحمة عليه .. الله يرحمه ويصبركم ويسكنه فسيح جناته يارب"، وكتب الفنان عبد العزيز النصار: "عظم الله اجركم بو حسن وآخر الاحزان يارب"، ونعى الراحل الفنان خالد امين فكتب: "الله يرحمه ويغمد روحه الجنه يشهد الله كان رجل من خيره الرجال ونعم فيه وقع الخبر علي جدا صاعق أعزي نفسي لوفاه والدي"، وعلق أيضا كل من المخرج سعود بوعبيد، والفنان علي كاكولي، وهبة الدري، وخالد المظفر، وهدى حسين.

آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان عبدالمحسن القفاص

عبدالمحسن القفاص من نجوم الدراما الكويتية حيث شارك في أكثر من 70 عمل كان آخرها مسلسل "ورود ملونة"، مع كل من الفنان إبراهيم الحربي، وإنتصار الشراح، كما شارك في رمضان الماضي بمسلسل "جنة هلي" مع الفنانة سعاد عبدالله، كما يستعد خلال هذه الفترة لتصوير مسلسل "شليوي ناش" الذي يتردد أن سوف يتعاون من خلاله مع الفنان السعودي الكبير عبدالله السدحان، كما ينتظر عرض مسلسل "مع الحرملك" والذي شارك في بطولته مع كل من جاسم النبهان، و باسمة حمادة، و نور الكويتية، وعبدالله بوشهري، ولمياء طارق، غرور صفر.