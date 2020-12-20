خاص: تفاصيل المسلسل الكويتي الجديد "مواطن ملعون أبو خيري"

"مواطن ملعون أبو خيري" من الأعمال الكويتية الجديدة المنتظر أن تعرض قريبا بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان عبدالعزيز النصار.

أحمد العوضي ينتهي من كتابة مسلسل "مواطن ملعون أبو خيري"

أحمد العوضي الفنان والمؤلف الكويتي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل جديدة عن مسلسل "مواطن ملعون أبو خيري"، وهو العمل الذي بدأ كتابته خلال الأشهر الماضية، وهو يعتبر العمل الدرامي الأول الذي يقوم بكتابته المؤلف والفنان أحمد العوضي بعد سلسلة من الأعمال المسرحية التي قدمها وشارك في العديد منها وأكد النجم الكويتي انه انتهي بالفعل من كتابة المسلسل بشكل كامل فقال: "بدأت خلال الفترة الماضية في كتابة المسلسل والحمدلله انتهيت من كتابة جميع حلقاته والتي تصل إلى 10 حلقات، يشارك في بطولتها الفنان الكويتي عبد العزيز النصار".

بداية تصوير مسلسل "مواطن ملعون أبو خيري" لعبد العزيز النصار

أحمد العوضي تحدث كذلك عن تصوير مسلسل "مواطن ملعون أبو خيري" حيث أوضح أن العمل قد بدأ تصويره خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الانتهاء من كتابته، فقال: "بدأنا بالفعل تصوير مسلسل منذ أيام ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقيمة"، ولم يتم الكشف حتى الآن عن الموعد المحدد لعرض مسلسل "مواطن ملعون أبو خيري" والذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العونان، ومحمد الرمضان، وفاطمة عبداللطيف، وعبدالرحمن الهزيم، وسماح، والعمل من إخراج محمد الحملي.

موعد عودة النشاط المسرحي في الكويت

أحمد العوضي أكد في تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج" عن انتهائه من كتابة أكثر من عمل مسرحي وأنه في انتظار عودة المسارح من جديد في الكويت بعد توقفها نتيجة أزمة فيروس كورونا كما أكد الفنان والمؤلف الكويتي أن العمل المسرحي يحتاج لجمهور وتواصل مباشر مع الممثل، وأن عودة افتتاح المسارح مرهونة بدخول الكويت في المرحلة الخامسة من خطة عودة الحياة ما بعد كورونا.

يذكر أن الفنان والمؤلف أحمد العوضي يعتبر من النجوم الشباب في الكويت الذين استطاعوا خلال السنوات الماضية أن يتركوا بصمة في العديد من الأعمال الفنية التي شارك فيها خصوصا أنه استطاع تقديم أعمال كمخرج ومؤلف وممثل، فقام بكتابة أكثر من 19 عمل من أبرزها مسرحية "ليلة زفتة" مع كل من الفنان حسن البلام، وأحمد العونان، وزهرة عرفات، ومسرحية "واكاندا" التي أيضا قام بإخراجها، كما شارك كذلك في بطولة مسلسل "مانيكان"، مع كل من الفنانة أسمهان توفيق، وهبة الدري، وفؤاد علي، ومحمد العلوي.