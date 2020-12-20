نور الغندور تعلق على مشهد هروبها من زفافها المثير للجدل بمسلسل "دفعة بيروت"

نور الغندور تسبب المشهد الذي جمعها مع الفنان مهند الحمدي ضمن أحداث مسلسل "دفعة بيروت" في إثارة جدل واسع مما جعلها ترد على التعليقات التي صاحبت هذا الجدل.

نور الغندور تعلق على مشهدها مع مهند الحمدي في "دفعة بيروت"

نور الغندور نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو تحدثت فيها على مشهد تحضيرها لحفل زفافها وارتداء فستان الزفاف، والتي تتفاجئ فيه بظهور "منصور" مهند الحمدي الذي يطلب منها أن لا تتزوج من خطيبها وأن تهرب معه بعيدا ويتوسل لها من أجل أن تنفذ خطته، نور الغندور قالت في الفيديو: "هناك شيء لم استطع أن اتحدث عنه بخصوص التعليقات على حلقات مسلسل (دفعة بيروت) شكرا على ردود الأفعال حول الحلقات، كمية الجمهور التي تتحدث معي عن مشهد الزواج، الذي ظهر فيه مهند الحمدي، والتعليقات الإيجابية عن المشهد اسعدتني".

جدل بسبب مشهد هروب نور الغندور مع مهند الحمدي

نور الغندور قدمت كذلك الشكر للجمهور وزملائها الذين قدموا لها التهنئة على هذا المشهد، فقالت: "اشكر الجمهور وأصدقائي الذين قدموا لي التهنئة بسبب هذا المشهد، والله العظيم قدمتوا بالنسبة لي شيء رائع، لا تتخيلوا كم السعادة التي زرعتوها في شخصي بسبب ردود افعالكم وتعليقاتكم"، وقد أثار المشهد الذي جمع كل من "جميلة" نور الغندور و"منصور" مهند الحمدي ردود فعل واسعة ونشر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقاطعا من الحلقة، في وقت انتقد البعض المشهد واعتبره يحتوى على جرأة لم يعتد عليها المشاهد العربي وكذلك لا يعبر عن المجتمعات العربية، بينما نال اهتمام وتعليقات الجمهور كذلك فستان الزفاف الذي كانت ترتديه نور الغندور في المشهد حيث ظهر ممزقا.

"دفعة بيروت" يتسبب في إثارة الجدل

"دفعة بيروت" قد بدأ عرضه في شهر أكتوبر الماضي وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وتعرض حلقتان أسبوعيا من المسلسل على تطبيق "شاهد" وقد تسبب حلقات العمل في جدل كبير ونجح في خطف أنظار المتابعين، فهو يعتبر استكمال لمسلسل "دفعة القاهرة" الذي عرض في شهر رمضان لعام 2019، وتدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.