من حق المبدع الاعتزاز بنفسه.. محمد فاضل يدافع عن تمثال محمد صبحي |خاص

وقال محمد فاضل، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، لا أجد ضررا في ما قدمه محمد صبحي على مسرحه الخاص، ومن دون الحصول على أي أموال سواء عن طريق بيع تذاكر للحفل، أو حتى إقامة الاحتفال على مسرح خاص بالدولة.

وعن تكريم محمد صبحي للمبدعين بتمثال على شكل رأسه، قال "من حق أي فنان أن يعتز بنفسه، خاصةً إن كان فى قيمة محمد صبحي، لما له من رصيد كبير على مدار نصف قرن".

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وتابع: أعتقد أن أكثر ما يؤرق الذين هاجموا صبحى هو اعتزازه الدائم وإشارته إلى قيمة فترة الستينيات وما قدمته للثقافة الفنون في مصر، والإشارة بشكل مستمر إلى الوزير الرائد الدكتور ثروت عكاشة.

وأشاد محمد فاضل، بالجهود الكبيرة التي قام بها صبحي منذ تحمسه لمشروع العشوائيات وحتى إعلانه خلال الاحتفالية عن إقامة أكاديمية فنون بمدينة سنبل، والتعاون لتدشين شركة إنتاج خاصة مع بعض الجهات لكي يكسر حالة الجمود، ويوفر فرص عمل للفنانين سواء خلف أو أمام الكاميرات.