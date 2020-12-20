بعد الحصول على نفقة 270 ألف من أحمد سعد.. وصلة رقص حارة لـ سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب، خلال الفيديو، أثناء أداء وصلة رقص وغناء؛ احتفالًا بالحكم الصادر على طليقها الفنان أحمد سعد.

وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية؛ تفيد بقيام طليقها بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف. ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة، تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

جاء ذلك بعد أن ألزمت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، الفنان أحمد سعد ، بدفع 270 ألف جنيه ، في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ، كـ"نفقة للعدة والمتعة".

وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.