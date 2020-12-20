أول تعليق من ميار الغيطي بعد حفل زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميار الغيطي، مجموعة صور لها من حفل زفافها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت رسالة لجمهورها وأهلها ومحبيها وكتبت: من قلبي بشكر زوجي وأهلي وأصدقائي اللي كانوا السبب في أهم وأكبر فرحة في حياتي ، اللي كان نفسي اشاركها مع أصدقائنا كلهم لكننا للأسف كنا محكومين بظروف كورونا اللي الزمتنا بعدد محدد جداً من الناس .. بشكر كب الناس اللي وفقت جمبي وكانوا معايا ويارب السنة الجديدة تكون سعادة وفرحة لكل الناس.

يشار أن ميار الغيطي احتفلت السبت الماضي في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، واقتصر على حضور أسرتها وأقاربها وأصدقائها المقربين فقط.