الخميس.. إدوارد وأسرته ضيوف "معكم منى الشاذلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحلّ الفنان إدوارد وزوجته فيفيان وابنه مارك وابنته ماريا، ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل.

يتحدث إدوارد خلال اللقاء عن مشواره في التمثيل ومدى الصعوبات التي واجهها، وعن طبيعته داخل البيت. كما قدمت ابنته ماريا عددًا من الأغاني بالاشتراك مع أخيها، وتحدثوا عن الفيديوهات الشهيرة التي نشروها على إنستجرام، خلال أيام الحظر بسبب فيروس كورونا.

كما تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أعضاء فرقة الجيبسي، بعد عودتهم إلى الغناء بعد توقف دام 23 عامًا، ليتحدثوا عن مشاريعهم القادمة، وموسيقاهم المختلفة التي سيقدمونها للجمهور خلال الفترة المقبلة.