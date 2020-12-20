حمو بيكا ينتهى من تصوير كليب "وسع البطل"

من ناحية أخرى أصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى، "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل النقيب وأعضاء المجلس الاعتذار وكلف الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظآ على مستقبله ومستقبل أسرته".

ومن جانبه، قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت فى نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هانى شاكر وأعضاء المجلس، وأنا النهاردة مع المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية اللى كان عاملى القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلى وناسى، وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبى وساعدنى، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس.

وقال المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية، حمو قدم الاعتذار للأستاذ هانى شاكر وأنا كلمته وقالى: عفا الله عما سلف، والموضوع انتهى، وهو قدم اعتذارًا، واحنا قبلنا اعتذاره، وإن شاء الله يبدأ صفحة جديدة معانا، ويبقى إنسان ملتزم مع شروط النقابة، وهو بطبعه إنسان طيب وغلبان، وإن شاء الله اللى جاى كويس.

