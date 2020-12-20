بالأحمر.. ندى بسيوني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ونشرت ندي بسيوني، منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الأحمر. وتركت شعرها الثشقر منسدلاً ، واعتمدت على القليل من الميكب المتناسب مع جمالها ، وعلقت على الصورة وكتبت : دائما في الغيب شئ جميل يستحق الصبر.

والجدير ذكره أن ندى بسيونى شاركت في السباق الرمضاني الماضى لعام 2018 فى بطولة مسلسل"مليكه " مع النجمه دينا الشربيني والنجم مصطفى فهمى، وقدمت شخصية فريده، ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرض أول 10 حلقات، وجاء ذالك من ردور أفعال المتابعين على السوشيال ميديا.

مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضى، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، دانا حمدان، إيمان الزيدى، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال .

