بإطلالة أنيقة.. رانيا يوسف تخطف الأنظار علي "إنستجرام"

وشاركت رانيا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت رانيا بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل ولامع باللون الأسود ولاقت الإطلالة الكثير من متابعيها ومن أبرز التعليقات "بطل مصر".

تقوم الفنانة رانيا يوسف حاليًا بتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، وتجسد خلال الأحداث دور سيدة متزوجة من شيكو وتدخل في صراعات مع زوجته الأولى ميرنا جميل، ولكن بشكل كوميدي.

مسلسل "اللعبة 2"بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، أشرف على كتابته فادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.



القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".