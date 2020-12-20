على طريقة شورت وفانلة وكاب.. أحمد عيد يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا

وكان البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.

