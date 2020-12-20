فن ومشاهير

بإطلالة أنيقة.. هند صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة التونسية هند صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت هند صبري منذ قليل بصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت هند الأنظار بإطلالة كلاسيكية مرتدية جيمبسوت ياللون الأحمر ، وتركت شعرها منسدلاً ومن الناحية الجمالية وضعت القليل الميكب مما كشف عن جمالها. 

والجدير ذكره أن الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر تعاقدا على الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتطلق" ومن المقرر أن يعرض على المنصة "نتفليكس".

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر أن يبدأو في تحضيرات العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عرضه في "نتفليكس" منتصف 2021.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا