بإطلالة أنيقة.. هند صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

وشاركت هند صبري منذ قليل بصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت هند الأنظار بإطلالة كلاسيكية مرتدية جيمبسوت ياللون الأحمر ، وتركت شعرها منسدلاً ومن الناحية الجمالية وضعت القليل الميكب مما كشف عن جمالها.

والجدير ذكره أن الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر تعاقدا على الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتطلق" ومن المقرر أن يعرض على المنصة "نتفليكس".

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر أن يبدأو في تحضيرات العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عرضه في "نتفليكس" منتصف 2021.

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة التونسية هند صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".