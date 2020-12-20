نادين نجيم.. امرأة مثالية تجمع البراءة وقوة الشخصية في مسلسل خمسة ونص

"تبدأ القصة بحادثة تجبر الشخصيات على اتخاذ قرارات مفصلية في حياتهم" هكذا تصف نادين نسيب نجيم قصة العمل، وتوضح:"كوننا ثلاث شخصيات، رجلان وامرأة، سيعتقد الجمهور أن ثمة صراعًا يخوضه رجلان على قلب امرأة واحدة، غير أن الواقع يتضمّن تفاصيل مختلفة ستُكشف تباعًا في سياق الأحداث." وتتابع نجيم: ".. حتى بالنسبة لقصة الحب التي تجمع بيان - وهو اسم الشخصية التي أؤديها - وغمار (قصي خولي) نجد أنها قصة غريبة من نوعها، وعندما يدخل جاد (معتصم النهار) الأحداث، سيتخذ المسار الدرامي للعمل منحىً آخر".

وحول شخصيتها في العمل، تقول نجيم: "شخصية "بيان" جديدة عليّ وتحمل طابعًا إنسانيًا يجعلها أقرب من الناس، لذا سيحبها المشاهدون حتمًا، فالمشاهد بحاجة لأن يرى مثل تلك النماذج في حياته. ألعب دور الإنسانة التي تجمع البراءة والطيبة مع قوة الشخصية، فنراها تواجه مشكلاتها بشجاعة وصدق، في ظل واقع عملها السياسي الذي دخلته بهدف خدمة الناس والمجتمع".

وفيما تتوقف نجيم عند الكيمياء الموجودة بقوة بين الممثلين في العمل، توضح قائلةً: "هناك تفاهم وانسجام واضحيْن بين الممثلين، والنص الجميل الذي كتبته إيمان السعيد وهو يتميز بجمالية خاصة إضافةً إلى تطور أحداثه بشكل تشويقي ومنطقي، وهو أشبه بالوثائقي إلى حدٍّ ما في طريقة تنفيذه وإخراجه وتصويره على يد المخرج فيليب أسمر الذي ألتقيه اليوم مجددًا بعدما كانت بدايتنا معًا قبل عشر سنوات تقريبًا".

وتختم نجيم: "أعِدُ من ينتظرون المسلسل بعملٍ متميز من جميع النواحي، كما أن المقدّمة الغنائية التي غنتها بإبداع النجمة شيرين عبد الوهاب تحمل الكثير من الشجن والجمال والتميّز".