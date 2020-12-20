بهذه الكلمات.. إنجي علي تطمأن الجمهور على الحالة الصحية للكينج محمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأنت الإعلامية إنجي علي جمهورها ومتابعيها علي الحالة الصحية للكينج محمد منير.

ونشرت إنچي صورة جمعتهما وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : الف حمد الله على سلامتك يا حبيب الكل يا كينج ، الصديق وعشرة السنين بطمن الجمهور على صحة الكينج وقريباً مع الألبوم الجديد باب الجمال

"باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول والحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.

والجدير ذكره أن الكينج تواجد منذ أيام في وحدة رعاية المخ والأعصاب بمستشفى في مدينة 6 أكتوبر ، وتم حجزه وقتها في وحدة رعاية المخ والأعصاب، للوقوف على تطورات حالته الصحية وإن كان سيحتاج لإجراء عملية.

وجاءت سبب إصابة منير بسبب تعرضه لشبه شلل في واحدة من قدميه، ولم يتمكن من الحركة واستدعى فريقه المساعد وعلى الفور نقل إلى المستشفى.