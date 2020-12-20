"هو حر".. تعليق حاد من صلاح عبد الله بعد الهجوم على محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان صلاح عبد الله على الهجوم الشديد الذي تعرض له الفنان محمد صبحي، وذلك بسبب التمثال الذي قام بصنعه كهدية منه للمكرمين في احتفالية ٥٠ سنة فن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب صلاح عبد الله منشورًا قال فيه :"كلام هام عشان صلاح يرتاح، هُوه وهُمه وإحنا، هوه كَرَّم كل اللي شاركوه في مسيرته٥٠سنة فن ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومساعدين وإدارة مسرحه وعماله همه ليهم تحفظ على شكل التكريم بسبب تمثاله الذي يحمل إسم المُكرَم".

وتابع صلاح عبد الله قائلاً :"إحنا كنا مبهورين وسعداء بصيغة الإحتفالية الرائعة عرضًا وتنظيمًا، وعن نفسي لم أذهب لتكريمي بل لتكريمه، لأقول له شكرًا على ماقدمته لي وللفن وللوطن، همه أحرار ولكن هوه حُر، أنا حر،إنت حُر تتفق أوتختلف معي أو معه ولكن بدون تجاوز".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان صلاح عبدالله حاليًا عرض مسلسل "في يوم وليلة" وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .