حصاد 2020: جولة على ابرز المسلسلات العربية المشتركة التي عرضت هذا العام

رغم ظروف أزمة كورونا إلا عن العديد من المسلسلات العربية المشتركة خرجت الى الأضواء بظروف لم تخلو من الصعوبة، لكن العديد منها ايضا حقق نجاحا جماهيريا ملفتا بينما كان مرور بعض المسلسلات المشتركة عادياً بدون أي ضجة او تصدر للترند.

ومع مشارفة نهاية عام 2020 على الإنتهاء، نلقي نظرة معكم على أبرز المسلسلات العربية المشتركة التي عرضت خلال هذا العام سواء التي أخذت ضجة كبيرة او تلك التي كان صداها خافت.

مسلسل النحات

ثنائية جديدة شهدها هذا العام في المسلسلات المشتركة العربية بين النجم السوري باسل خياط والنجمة الجزائرية أمل بوشوشة ضمن مسلسل "النحات" الذي عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان بسبب ظروف توقف التصوير بسبب ازمة كوروناـ ورغم قصة العمل المشوّقة وأداء ابطاله بشكل مميز لكن العمل لاقى بعض الانتقادات بسبب الغموض المبالغ الى جانب الاكتفاء فقط بعرض نصف حلقاته فقط لإيقاف التصوير به.

مسلسل الساحر

النجم السوري عابد فهد اجتمع هذا العام للمرة الثانية مع الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا في موسم رمضان من خلال مسلسل "الساحر" والذي عرض الجزء الأول منه بـ17 حلقة فقط بدون اكمال قصة العمل، الأمر الذي أثر على نجاحه خاصة بعد اختصار الكثير من مشاهد الحلقات الأولى، فأبدى المتابعين على السوشيال ميديا بالتالي عدم رضاهم عن العمل على الرغم من فكرته الجديدة وأحداثه المشوقة، إلا انهم اشادوا باداء عابد فهد المبهر كعادته في كل الأعوام بالمسلسلات التي يخوض بطولتها.

مسلسل "أولاد آدم"

المسلسل اللبناني السوري المشترك"اولاد ادم" حظي بنسبة متابعة واسعة في رمضان 2020 وتصدر لأكثر من مرة الترند على تويتر، وقدم العمل قصصاً اجتماعية وجريئة من واقع المجتمع اللبناني، وتألق جميع ابطال العمل بأداء ملفت وابرزهم كل من ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم، والعمل من اخراج الليث حجو وكتابة رامي كوسا وانتاج ايغيل فيلمز.

مسلسل دانتيل

الثنائي سيرين عبد النور ومحمود نصر التحقا هذا العام بقائمة المسلسلات العربية المشتركة بمسلسل "دانتيل" الذي تم عرضه خارج السباق الرمضاني لإيقاف العمل به حينها بسبب أزمة انتشار كورونا، وتفاوت ردود الفعل على العمل بين الأصداء الجيدة وبعض الانتقادات بسبب قصة العمل التي اعتبرها البعض بأنها مستنسخة على طريقة المسلسلات التركية.

مسلسل الهيبة الرد

مسلسل الهيبة الرد كان آخر المسلسلات العربية المشتركة التي عرضت في نهاية عام 2020، وحاز العمل على أصداء ناجحة في جزئه الرابع خاصة مع عرض الحلقات الأخيرة منه التي كانت أكثر تشويقا من بداياته، وحصد جميع ابطاله الإشادة من الجمهور ويتصدرهم تيم حسن وديمة قندلفت وعادل كرم ومنى واصف وروزينا لاذقاني وغيرهم.

مسلسل عروس بيروت

ما يزال مسلسل عروس بيروت يعرض حالياً في حلقاته الأخيرة من الجزء الثاني، وهو امتداد للجزء الأول الذي لاقى نجاحاً كبيراً مقارنة مع هذا الموسم، ويلعب بطولته مجموعة كبيرة من الممثلين ابرزهم كل من ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي وماري تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وعلاء علاء الدين وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي وفادي إبراهيم وغيرهم.

مسلسل ما فيي

الممثل السوري معتصم النهار خاض هذا العام بطولة الجزء الثاني من مسلسل «ما فيي» مع الفنانة فاليري ابي شقرا، وحاز العمل على نسبة مشاهدة مقبولة ضمن المسلسلات التي عرضت خارج السباق الرمضاني على شاشات التلفزة اللبنانية.

المسلسل كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج رشا شربتجي. وانتاج "صبّاح إخوان".

مسلسل من الآخر

الفنان معتصم النهار خاص ايضا هذا العام بطولة المسلسل اللبناني السوري المشترك ضمن مسلسل "من الآخر" مع الفنانة اللبنانية ريتا حايك وسينتيا صموئيل، إلا ان العمل لم يلقى الأصداء المتوقعة منه.