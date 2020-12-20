محمود حميدة : زواجي الثاني كان تصرف خاطئ ولكنني شجعت أشقائي على الارتباط بزوجة ثانية

محمود حميدة استكمل الجزء الثاني من لقائه في برنامح "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر كل من قناة "DMC" وقناة "أبوظبي" وتحدث الفنان المصري الكبير عن خطأه في الزواج للمرة الثانية وذهابه لأطباء نفسيين.

محمود حميدة: "ذهبت لأطباء نفسيين وأعاني من أمراض نفسية"

محمود حميدة تحدث في تصريحاته عن مروره بأزمة تسببت في ذهابه للأطباء وتحديدا مع أزمة زواجه للمرة الثانية، وأوضح أن أحد الأطباء أكد له أنه شخص يعاني من أزمة لكونه لم يعيش فترة طفولته بالشكل الطبيعي مما تسبب في شعوره بفراغ نفسي فقال محمود حميدة: "ذهبت لطبيب نفسي وأكد لي أنني أعيش فراغ نفسي بسبب أنني مررت بمرحلة الطفولة دون أن أعيشها، مثل من يمر بمرحلة المراهقة ولا يعيشها فيجب أن يقوم بتعويضها، لكن لم أستمر مع هذا الطبيب، وأعاني من بعض الأمراض النفسية التي لا استطيع أن أحددها وذهبت بعد ذلك لأكثر من طبيب نفسي، وكان ذلك في أزمة زواجي الثاني، وكانت بالنسبة لي أزمة كبيرة جدا ".

محمود حميدة: "أخطأت لزواجي للمرة الثانية"

محمود حميدة أكد أن زوجته الأولى رفضت زواجه الثاني وطلبت الانفصال لكنه لم يوافق على ذلك، واعترف بأنه أخطأ في الزواج الثاني لكنه اعتبر ما حدث أمرا واقعا يصعب التراجع عنه، وأكد أنه قادر على أن يحافط على حبه لزوجته الأولى والثانية فقال: "بالنسبة لزواجي الثاني فأنا أقول أن سهير زوجتي الأولى دوت الخليج شريكة حياتي، أما زوجتي الثانية شريكة نصف حياتي، ولكل منهما حب في قلبي، وهذا الوضع خطأ اجتماعي وأنا أعترف به وذلك نتيجة تربيتي بشكل خاطئ، لكن أنا أكن احتراما كبيرا لكل امراة، أحببت زوجتي الثانية ووالدي كان غاضبا بسبب زواجي الثاني، وزوجتي الأولى رفضت كذلك وطلبت مني الانفصال، وحبي الأول والثاني لم يمت".

محمود حميدة: "تسببت في زواج أشقائي للمرة الثانية"

محمود حميدة أوضح كذلك أنه كان السبب في زواج أشقائه للمرة الثانية، وكان يساعدهم في ذلك، كما أكد رفضه لفكرة الزواج للمرة الثالثة فقال: "اعتقد ارتباطي بزوجتين مسئولية كبيرة، وذلك بالنسبة لأبنائي ولا اعتقد انني ارغب في الزواج للمرة الثالثة، وانا من تسببت في زواج أشقائي للمرة الثانية على زوجاتهم، واعتقد أن الرجل يتناسى حبه من أجل أن يرتبط للمرة الثانية، فهو لا يستطيع أن ينسى حبه أو زواجه الأول، لكن من أجل أن يتخذ خطوة الزواج الثاني يحتاج لتجاهله".