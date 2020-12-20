بعد اتهامه بـ"النرجسية".. المكرمون في احتفالية محمد صبحي بمسيرته يردون على الهجوم

احتفالية "50 سنة فن" والتي أقامها الفنان محمد صبحي تكريما لكل من تعاون معه في مسيرته الفنية الطويلة تعرضت لهجوم واسع من قبل البعض وتم اتهامه بجنون العظمة والنرجسية، بسبب فكرة الحفل وكذلك تمثال الفنان محمد صبحي الذي تم تكريم النجوم المشاركين به.

صلاح عبد الله يرد على انتقاد احتفالية "50 سنة فن"

صلاح عبدالله رد على الانتقادات التي وجهت لاحتفالية "50 سنة فن" التي أقامها الفنان محمد صبحي على مسرح مدينة سنبل بمصر، حيث أكد أن مشاركته في الاحتفالية ليست لتكريمه بل من أجل تكريم الفنان محمد صبحي ومسيرته الفنية الطويلة، والتعبير له عن امتنانه لكل ما قدمه للفن المصري وكذلك لشخص صلاح عبدالله الذي أشار كذلك لانتقاد تكريم النجوم بتمثال للفنان محمد صبحي، فقال: "كلام هام..عشان صلاح هُوه وهُمه وإحنا هوه كَرَّم كل اللي شاركوه في مسيرته ٥٠ سنة فن ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومساعدين وإدارة مسرحه وعماله، همه ليهم تحفظ على شكل التكريم بسبب تمثاله الذي يحمل إسم المُكرَم".

وأضاف صلاح عبدالله: "إحنا كنا مبهورين وسعداء بصيغة الإحتفالية الرائعة عرضا وتنظيماً وعن نفسي لم أذهب (لتكريمي) بل (لتكريمه) لأقول له شكراً على ماقدمته لي وللفن وللوطن، همه أحرار ولكن هوه حُر، أنا حر، إنت حُر تتفق أوتختلف معي أو معه ولكن بدون تجاوز مقصودة بس كدا".

عماد رشاد: "محمد صبحى توارى تماما من واجهة التكريم"

عماد رشاد الفنان المصري وأحد المكرمين في الحفل رد على الانتقادات، وأكد أن الفنان محمد صبحي حرص على عدم الظهور بشكل شخصي، وأن الاحتفالية حرصت على إبراز النجوم الذين تعاونوا مع الفنان المصري خلال مسيرته فقال: "محمد صبحى توارى تماما من واجهه التكريم، اليوم كان أشبه باستعراض كبير تتخلله الأغانى والأشعار وتم تقسيم الحياه الثقافية والفنية المصرية إلى مراحل، وكانوا يبرزون فيها أهم الشخصيات الفنية سواء عمل معهم صبحى اولا ثم يتم تكريمهم، احساسى باليوم أنه لم يكن شخصى لصالح صبحى وإنما هو رحلة مع مبدعين مصريين منهم من تعامل معهم صبحى ومنهم من لم يراهم طوال حياته".

هبة مجدي وجهت كذلك رسالة للفنان محمد صبحي بعد حملة الانتقادات التي وجهت له فكتبت عبر حسابها على "انستجرام" : "بمناسبة مرور ٥٠ سنة علي المسيرة الفنية لأستاذي محمد صبحي .. ليا الحظ و الشرف اني قابلته و اشتغلت معاه و اداني فرصة كبيرة و انا عيلة في أولي ثانوي و اتعلمت منه و اداني ثقة كبيرة .. تكريم حضرتك ليا شرف و وسام كبير قوي مش قادرة اوصفه ..شكراً استاذ صبحي"، كما نشرت الفنانة وفاء عامر صورة من تكريمها في الحفل وعلقت عليها قائلة: "شكرا استاذي .. الفنان الكبير محمد صبحي".

انتقادات بسبب احتفال محمد صبحي بمسيرته

محمد العدل المنتج السينمائي المصري كان من المنتقدين للحفل، وطلب من زملائه النجوم عدم الضيق بسبب هذا الانتقاد فكتب عبر حسابه على "فيس بوك" : "جرت العادة أن يحتفل بك الآخرون اما أن تحتفل بنفسك وتلم اللى عدوا معاك فى الرحلة ليحتفظوا بتمثال لك .. جديدة دى، أصدقائى المكرمين تحياتى وارجو ماتزعلوش منى"، لكن عاد المنتج محمد العدل ليؤكد في منشور آخر: "تحياتي لكل المكرمين تستحقون ذلك وأكثر وأي تكريم يتباهي بكم، لكن الاعتراض كان على الشكل والغرض".