هم الخاسرون.. محمد أبو داوود يوجه رسالة لمسئولي مهرجان القاهرة بعد تجاهل تكريم محمود ياسين

تحدث الفنان محمد أبو داوود عن تجاهل القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي تكريم اسم الراحل محمود ياسين خلال الدورة 42 التي انتهت من أسابيع.

وقال في تصريحات لـ" دوت الخليج" إن من يتجاهله هو الخاسر، ولفت الي ان الراحل علم من اعلام الفن المصرى موضحا أنه ابن المسرح وتكريم اسمه اليوم في الدورة ال13 من المهرجان القومي للمسرح، فخر وشرف للمهرجان، ولا أحد يستطيع تجاهله.

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن عدم تكريم اسم والدها الراحل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى أمر لم يزعجها وإنما أزعج النقاد.

وأضافت رانيا محمود ياسين، لـ "دوت الخليج": "أي احتفالية تجاهلت تكريم اسم محمود ياسين تخسر الكثير".

وأعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن رفضها لفكرة تجسيد رحلة والدها في عمل فني، لافتة إلى أنه لا يوجد من يشبهه، وأن الأمر لا يتوقف على الشكل فقط،قائلة: "مين عنده كاريزما محمود ياسين ونبرة صوته".