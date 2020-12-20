نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيري رمضان بعد تتويج بيج رامى ببطولة مستر أولمبيا: "عايزين نشجع الأالعاب اللى بترفع رأسنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الإعلامي خيري رمضان، عن سعادته بعد حصول بطل كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020، قائلا: "سعداء ببيج رامي وقدر النهاردة يحصل على جائزة عالمية ميستر اولمبيا وده لقب ضخم جدا، والعالم كله كان بيتفرج على هذا البطل".

وأكد خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن بيج رامي قرر أن يتحدى نفسه ويدخل فى مسابقات كبيرة وعالمية واقترب من التتويج بهذه المسابقة أكثر من مرة حتى حصدها اليوم وأصبح حديث وسائل الاعلام فى مصر والعالم.

وتابع: "بيج رامى أصيب بفيروس كورنا قبل البطولة ولكن كان عنده إرادة التحدى ونجح فى العودة والإستعداد للبطولة، وأصبح صورته تفرح"، متمنيا تشجيع مثل هذه الألعاب قائلا: " عايزين نشجع الالعاب اللى بترفع رأسنا".

