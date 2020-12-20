محمد السبكي: "خسارة المنتج مكسب للسينما ونشتغل أحسن من وقف الحال"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المنتج محمد السبكي، أن صناعة السينما تعانى منذ ظهور فيروس كورونا والتي بدأت بالإغلاق ثم التشغيل بنسبة محدودة، مقترحا أن يتم توزيع عرض الأفلام الكبرى من خلال عرض فلمين فى العام مثلا بدلا من 10 أفلام وتكون هناك خطة لطرح الافلام على التوالي، قائلا: "لازم نعرض الافلام الكبيرة ونوزع الافلام على قاعات العرض".

وعن احتمالية خسارته حال عرض أفلامه الكبرى، رد محمد السبكي فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، "هيعمل ايرادات كتير ولو خسر ايه المشكلة بس نشغل السينما والخسارة المؤقتة للمنتج هى مكسب للسينما وكل المنتجين كسبوا من السينما يدوها دلوقتي".

وتابع: "معايا فيلم اول لما يخلص هعرضه والقاعات فاضية نوزع العرض بس منننزلش كلنا مع بعض بالافلام، ويبقى مثلا كفاية فيلمين في السنة وبلاش يكون 10 افلام فى وقت واحد منتشرة ودور السينما، وتوزيع عرض الافلام احسن من وقف الحال، وممكن نعرض فى المنصات بس بعد السينما، ولازم يحصل تنظيم تتولاه غرفة صناعة السينما".

