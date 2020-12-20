وعلقت رضوى الشربينى قائلة: " رغم انها اشقى حاجه فىً العالم لكن حضنها وحنيتها عليه ودمها الخفيف ملهومش وصف... غلابويه و بترد الكلمه بعشره لكن دائما بقول حياتى من غيرها مكنش هيبقى ليها طعم ولا معنى... النهارده اتولدت وش السعد والخير كله عليه... اخر العنقود البلطجيه اللى محدش بيقدر عليها ولا حتى انا.. يا رب يخليكى ليه انتى واختك و اعيش واشوفكم زى ما انتم عايزين Happy birthday Tamara ".

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس. كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة أثارت بها جدلا كبيرا لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البلطجية اللي محدش بيقدر عليها .. رضوى الشربيني تهنئ ابنتها بعيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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