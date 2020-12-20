نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم تتألق بالأحمر في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هيدي كرم، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كرم" في الصورة بلإطلالة أنيقة،و كانت بشعر منسدل على كتفها وميك أب صاخب.

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال.