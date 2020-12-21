ناقد فني: المنصات الإلكترونية التطور الطبيعي لصناعة السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الناقد الفني رامى المتولي، أن المنصات هي التطور الطبيعي والتكنولوجي لصناعة السينما، قائلا: "مقدرش اقول نوقف صناعة السينما ولكن بتكلم حاليا أن نتوجه إلى المنصات مع التطور اللى حدث عليها خاصة فى ظل الظروف الصعبة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا".

وأشار الناقد الفني رامي المتولي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المسلسلات تعرض الان على شاشات عرض كبيرة والفجوة قلت بين التلفزيون والسينما على مستوى التقنيات.

واستكمل: "احنا بننتج من 30 الى 40 فيلم فى السنة ومعظمها تجاري، والمشكلة الان لها علاقة بعدد الحضور فى دور عرض السينما بشكل رئيسي"، مطالبا غرفة صناعة السينما بالسماح مؤقتة بالموافقة على عرض الأفلام فى السينمات بعد المنصات بسبب ظروف كورونا فقط.

