ونالت الصور إعجاب المتابعين عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام" و"الفيسبوك".

يذكر أن ثراء قدمت العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "ذات"، و"نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس". و"بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثراء جبيل تتألق بجلسة تصوير جديدة في الصحراء ..شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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