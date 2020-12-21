تكريم محمود ياسين وصلاح السعدني.. تفاصيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وبدأ حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح بعرض "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجمل حوارية عماد عبد المحسن، وديكور محمد الفرماوى وإعداد موسيقى احمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير.
وقالت الفنانة رانيا محمود يس، بعد استلامها درع تكريم الفنان الراحل محمود يس فى حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ13، والذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حلم الفنان محمود يس بدأ على خشبة المسرح وعندما وفد من بورسعيد للقاهرة كان حلمه أن يكون نجم مسرح قبل أن يتحول حلمه للسينما، وأشكر إدارة المهرجان ووزيرة الثقافة على هذا التكريم.
وقالت وزيرة الثقافة خلال كلمتها: "أهلًا بحضراتكم جميعًا فنانين ونقاد وإعلاميين وكل محبى المسرح، المهرجان القومي للمسرح أصبح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة".
وتابعت دكتورة إيناس عبد الدايم: "اسمحوا لي أن نحيي كل المشاركين في هذه الدورة من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي لأنهم عملوا في ظروف استثنائية، وأتمني لكم مشاهدة مسرحية جيدة في كل عروض المهرجان وأطالبكم بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ويحيا المسرح ويحيا الفن وتحيا مصر".
ويشارك في المهرجان 28 عرضًا مسرحيًا من مختلف القطاعات الإنتاجية ويستهدف المهرجان عرض نماذج مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام لقطاع شئون الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الأوبرا المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والحرة والمسرح الجامعي وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة التي تنطلق اليوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد والمخرج نجيب سرور.
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