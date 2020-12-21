أول تعليق من هاني شاكر بعد تنازله عن قضيته ضد حمو بيكا

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن النقابة كان لزامًا للدفاع عن هيبة النقابة عندمًا أخطأ في حقها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "بعد صدور حكم بحبس حمو بيكا عامين ما هانش عليا يتحبس علشان أسرته".

وقال إنه تنازل عن القضية التي أقامها ضد حمو بيكا حفاظًا على اسرة الأخير,

وأضاف: "عفا الله عما سلف وأتمنى يكون درس لكل من يحاول التجاوز في حق النقابة.. التصالح إنساني وليست له علاقة بصوته أو حالته الفنية لا سيما وأنه رسب في اختبارات النقابة".