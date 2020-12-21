شريف دسوقي ينفصل بعد أسابيع من زواجه.. "دوت الخليج الفني" يكشف تفاصيل أسرع طلاق لممثل بالوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف "دوت الخليج الفني" تفاصيل اسرع انفصال لممثل بالوسط الفني حيث انفصل الفنان شريف دسوقي، عن زوجته وذلك بعد أسابيع قليلة من الزواج فيما تواصل معه "دوت الخليج الفني" للوقوف على حقيقة الأمر

وأكد في تصريح خاص قائلا: "من حق المتزوجين أن يعيشوا حياتهم.. أما أنا فنسيت اننى تزوجت الوحدة منذ عشرين عاما".