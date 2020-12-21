في عيد ميلاد هاني شاكر.. تفاصيل أزمته مع حمو بيكا

يحل اليوم الإثنين 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان هاني شاكر، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

نشر الفنان حمو بيكا، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيها رسالة الى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وذلك بعد الحكم القضائى الذى صدر ضده بالسجن لمدة عامين.

وقال حمو بيكا: "رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي.. بتمني منك انك تقبل اعتذاري.. وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير.. واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن.. او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي.. اتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".

وكان قال حمو بيكا مطرب المهرجانات تعليقًا على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم قائلًا: "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".

واستطرد «بيكا» في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على شاشة "ON" قائلًا: "لو مكتوبلي أتحبس أتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق".

وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي إشمعنا دلوقتي ياحموا ليه مش من زمان؟ عقب بيكا في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" قائلًا "أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد".

وعن توقعه عن الخطوة بعد الاعتذار ومدى إمكانية قبول إعتذاره من الفنان هاني شاكر قال حمو "ربنا كبير بقى وهو يقف معايا مش هقدر أعمل اي حاجة والمحامي بتاعي عملي إستناف وإتحددله معاد يوم 25 ديسمبر وربنا معايا وهتكون جلسه واحدة مش هقدر أعمل أي حاجة.. ولازم أحضر في جلسة الاستئناف".

وردًا على سؤال "الحديدي" "ممكن يترفض الاستنئناف وتترحل على السجن لتنفيذ الحكم هتعمل إيه " فقال بيكا " دي بلدي برضه ومش ههرب منها حتى لو إتحكم عليا بده يبقى ربنا عاوز كده ".

وأكمل قائلًا "الفنان هاني شاكر فنان كبير وأنا بحبه وبطلب منه يحطني في مقام إبنه ولو أنا غلطت بـتأسفله تاني وهفضل أعتذر له طول حياتي أنا زي ابنه وربنا غفور رحيم إذا كان ربنا بيغفر للعبد لازم هوا كمان يغفرلي

وتنازل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن الدعوى قائلًا إن تنازله عن الدعوى المقامة ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بعيدة عن الفن، ولكنها مرتبطة بموضوع إنساني بحت.

وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "حمو بيكا بعد تعديه على نقابة المهن الموسيقية، وتهديده بحرقها، قرر أعضاء مجلس النقابة أخذ موقف قانوني للدفاع عن هيبة النقابة، وبالفعل اتخذنا الإجراءات القانونية، وصدر ضده حكم بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه".

وتابع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، "لن يهون عليه أن يسجن، وذلك لمصلحته الشخصية ولأسرته خاصة أنه تزوج حديثًا، واتفقت مع أعضاء النقابة على التنازل وعفا الله عما سلف، ليكون درسا له ولغيره قبل أن يتحدث بكلام غير محترم عن النقابة وأعضاء المجلس".

كانت نقابة الموسيقيين، أصدرت بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبوله اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى: "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته".