“شاهد” مع من ظهر تيم حسن بالتزامن مع أنباء انفصاله عن وفاء الكيلاني!

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عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:36 صباحاً - بالتزامن مع شائعات انتشرت عن انفصال الفنان تيم حسن عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ضجّت مواقع التواصل بصورٍ للفنان مع شقيقه “نذير” . وأثارت الشقيقان تيم ونذير الجدل بين رواد مواقع التواصل بسبب وسامتهما . وعبر البعض عن آرائهم حول من الأجمل بينهما، وإن كان هناك توافق تام على أن نذير كما شقيقه تيم يتمتعان بالكاريزما والقبول والجاذبية والوسامة. يشار إلى انّ اسم الفنان تيم حسن تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية مؤخراً بعد انتشار أنباء عن انفصاله عن زوجته وفاء الكيلاني. وقبل أيام، نفت مصادر مقربة ما يُشاع عن انفصال الثنائي.

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