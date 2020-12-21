كامل الباشا لـ"دوت الخليج الفني": سيناريو "حظر تجول" حمسني للمشاركة بالفيلم.. وشهرتي الفنية تأخرت لأنى فلسطيني (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - يعد واحدًا من الفنانين الذين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم كممثل من الطراز الرفيع ليس فقط على المستوى المحلى، وإنما على المستوى العالمى، خاصة بعدما استطاع أن يحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينسيا عن دوره بفيلم القضية رقم 23 للمخرج زياد دويرى، ويشارك حاليا بفيلم "حظر تجول"، كأول تجربة مصرية أمام النجمة إلهام شاهين.

أجرى "دوت الخليج الفني" حوارا خاصا مع الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ليكشف لنا تجربته فى فيلم "حظر تجول"، كيف جاء ترشيحه للدور فى هذا العمل، أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، وغيرها من الأمور الخاصة به.

وإلى نص الحوار:

في البداية .. حدثنا عن تجربتك في فيلم "حظر تجول" خاصة أنها أول تجربة لك فى السينما المصرية.. وكيف تم ترشيحك للدور؟

بعد نيلي جائزة أحسن ممثل في مهرجان البندقية في العام ٢٠١٧ أصبحت معروفا لجميع السينمائيين العرب والجمهور العربي أيضا، دعيت في العام الذي تلاه لترأس لجنة التحكيم للأفلام القصيرة في مهرجان الجونة، والتقت بأمير، وعرض علي فكرة فيلمه فوافقت مسرورا.

ما هي العوامل التي حمستك للمشاركة فى فيلم "حظر تجول"؟

مخرج متميز ومنتج لا يقدم إلا أعمالا جيدة وبمستوى فني محترم ونص مهم ومؤثر.

ماهي تفاصيل شخصيتك في العمل؟

يحيى شكري موجه رياضيات أعزب متقاعد ، يعيش عزلة تامه في محيط يرفض وجوده، طيب، لا يحب الثرثرة، ينتظر ما لن يأتي.

كيف استعددت لشخصية يحيي شكري؟

عملت عليها من خلال النص والنقاش مع المخرج ثم من خلال استحضار شخصيات تشبهها من ذاكرتي، بنيت لها سيرة ذاتية كما حددت طبيعة علاقتها بكل من حولها من شخصيات واديتها بثقة وتركت الحكم عليها للجمهور.

كيف كانت كواليس العمل مع إلهام شاهين؟

إلهام شاهين ممثلة قديرة وإنسانة رائعة، تدقق في التفاصيل بهدوء، متعاونة إلى أبعد الحدود ،والعمل معها مهني وممتع وقد أسعدني جدا فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. فألف مبروك .

ماهي أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

مشهد الانهيار بعد طردي من بيت "فاتن" ولا استطيع وصفه بالمشهد الصعب، إنما هو أكثر مشهد فيه تركيز عاطفي وتلخيص للشخصية.

متى سيعرض الفيلم مرة أخري بعد عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائي؟

الفيلم افتتح في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويعرض في دور العرض ابتداءا من ٣٠-١٢ وانتظر باهتمام ردود أفعال

الجمهور.

كيف كانت ردود أفعال الجمهور بعد عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائي؟

في المهرجان كانت ردود الفعل إيجابية ومشجعة والحمد لله.

بعد عرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي .. ماذا يمثل لك هذا المهرجان؟

بعد وقبل عرض الفيلم يمثل لي المهرجان منصة دولية متميزة وجهدا تاريخيا وفنيا هو محل تقدير عميق.

هل لديك أعمال جديدة تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟

نعم، استعد لتقديم مسلسل مصري جديد واترك الإعلان عن ذلك لشركة الانتاج.

لماذا تأخرت شهرتك فى عالم التمثيل رغم موهبتك؟

أعمل ممثلا محترفا منذ العام ١٩٨٧ وشهرتي تأخرت لاني أعمل في المسرح بشكل أساسي ولأني داخل فلسطين المحتلة، ولأن مخرجي السينما والدراما عربيا وعالميا اكتشفوني بعد مشاركتي في فيلم قضية رقم ٢٣ للمخرج اللبناني زياد دويري، وحصولى على جائزة أفضل ممثل عام ٢٠١٧ في مهرجان فينيتسيا السينمائي الدولي.