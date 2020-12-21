موزع أغنية "ابقى قابلني" لـ دوت الخليج: سعيد بردود أفعال الجمهور

قال عمرو الخضري، في تصريح لـ "دوت الخليج": أشعر بسعادة كبيرة بعد ردود الأفعال الإيجابية على الأغنية، فقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور كما إنني سعيد بالتعاون الفني مع الفنان فضل شاكر، وأستعد لطرح عدة أعمال أخرى الفترة المقبلة من توزيعي مع عدد من النجوم".
تقول كلمات الاغنية: وابقي قابلني لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين .. ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين .. ده أنت بصراحة ما تتعاشرش .. فكرت أسامحك مفتكرش .. والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين".
"إبقى قابلني" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ ، وإشراف عام إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
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