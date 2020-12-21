تكريم صلاح السعدني وسهير المرشدي ومحمود ياسين في حفل افتتاح المسرح القومي

انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح في مصر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم المسرح علي رأسهم سميحة أيوب وسيد رجب ومحمد ابو داوود وإيهاب فهمي وجمال عبدالناصر ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وبدأ الحفل بلوحه فنية مسرحية من إخراج المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وبطولة عدد من شباب الفنانين وحملت رسالة فنية مهمة وهي تعريف بتاريخ الفن والمسرح المصري، وصعد بعد ذلك الفنان محمد رياض لتقديم حفل الأفتتاح وقال في البداية " سعيد بتقديمي حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان المسرح القومي وافتخر دائما بانتمائي للمسرح".

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدي حسين بكرى والفنانة هايدي عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.