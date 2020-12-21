ماريتا الحلاني تعلق على امكانية مشاركة والدها دويتو غنائي

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المطربة الشابة ماريتا الحلاني، على امكانية مشاركة ولدها دويتو غنائيـ قائلة: "حين نجد الفكرة التي تناسبنا وتكون جديدة سيكون هناك ديو مع والدي".

وأضافت في تصريحات صحفية: "بالمناسبة هناك ديو غنائي قريب سيجمع والدي مع أخي الوليد وسيكون بعنوان "حبيبي".