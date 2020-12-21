بعد وفاة الدكتور رضا غالب.. حالة من الحزن في معهد فنون مسرحية

سادت حالة من الصدمة والحزن على الطلبة والأساتذة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعد وفاة دكتور رضا غالب، و هو أستاذ بقسم الدراما والنقد بالمعهد.

ووقف الحاضرون بمهرجان القومي للمسرح المصري دقيقة حدادًا على روحه بعد إعلان خبر وفاته.