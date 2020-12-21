فيديو نجوى كرم تغني وتحتفل بزفاف ابن شقيقها وتكشف كواليس كليبها الجديد

نجوى كرم كشفت عن مفاجأتها الجديدة في فيديو كليب بعنوان "معذور قلبي"، ونشرت عدة مقاطع فيديو وصور من كواليس الكليب، بالإضافة إلى احتفالها بزفاف ابن شقيقها.

نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها

ونشرت الفنانة نجوى كرم صوراً لإطلالتها الجديدة في حفل زفاف ابن شقيقها، وتألقت بفستانها باللون الأحمر، وعلقت على صور إطلالتها في الحفل قائلة:"ان شاء الله بتبقوا سوا لآخر العمر ومع فرحة الأيام ومع هدايا وخيرات الله"، وتداول جمهورها مقاطع فيديو من حفل الزفاف، وظهرت وهي تغني وترقص مع ابن شقيقها وعائلتها.

نجوى كرم تكشف كواليس أغنيتها الجديدة

وفاجأت نجوى كرم اليوم الجمهور بالكشف عن عملها الغنائي الجديد بعنوان "معذور قلبي"، والذي تصوره هذه الأيام مع المخرج وليد ناصيف، وكانت الأغنية بعنوان "عذب قلبي"، قبل أن تغيرها، وكشفت نجوى كرم عن الأجواء المبهجة والمرحة في كواليس الأغنية والكليب، والذي يبدو إنها ستسعين به بالجمهور في تصوير الأغنية بشوارع بيروت كما فعلت في كليبها الأخير "ملعون أبو العشق".

وظهرت نجوى كرم في كواليس الكليب بإطلالة شبابية، وبعدة ديكورات في الكليب ومنه مسرح متنقل في الشارع، بالإضافة إلى فيديو آخر ظهرت به وهي تعزف على آلة الأورغ، وشوقت نجوى كرم الجمهور لعملها الجديد، والذي تعود به للجمهور ومن المتوقع أن تطرحه بمناسبة احتفالات العام الجديد 2020، وذلك بعدما طرحت في بداية العام الجاري أغنية "ملعون أبو العشق" و "بعشق تفاصيلك"، بالإضافة إلى أغنية "بيروت" التي طرحتها مؤخراً.

نجوى كرم تعود للحفلات في دبي

ولم يتوقف نشاط نجوى كرم الفني على فيديو كليبها الجديد، وتستعد للقاء جمهورها مجدداً في بداية عام 2021، من خلال حفلها المنتظر في 15 يناير المقبل مع الفنان ماجد المهندس في مركز دبي التجاري، وذلك بعد توقفها لفترة عن الحفلات بسبب أزمة فيروس كورونا، وأحيت أول حفلاتها في شهر نوفمبر الماضي في الإمارات، وقدمت نجوى كرم هذا العام تجربة جديدة لها في برامج المواهب من خلال برنامج "ذا فويس سينيور" وشاركت به مع الفنانين سميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين.