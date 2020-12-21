الأوبرا تتزين استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

القاهرة - محمد ابراهيم - استعدت دار الأوبرا المصرية، لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، حيث تزينت حديقة الأوبرا والبهو الرئيسي لها بالعديد من مظاهر عيد الميلاد، وهذا بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى المسرح الكبير.

وعلى نحو اخر تحتفل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر باليوم العالمى للغة العربية وذلك فى امسية لصالون الاوبرا الثقافى تقام في السابعة مساء الاربعاء 23 ديسمبر علي المسرح الصغير.

وتستضيف كلًا من الكاتب احمد فضل شبلول الحائز على جائزة الدولة للتفوق فى الاداب عام 2019 والاعلامي والشاعر السيد حسن الحائز على جائزة كتارا للشعر ومدير البرامج الثقافية باذاعة البرنامج العام الى جانب مشاركة نخبه من الكتاب والشعراء هم هشام الدشتاوى، همت مصطفي، سحر كرم وسامية سلوم واخرون ويديره الفنان امين الصيرفي كما يتم الاحتفاء بذكري وفاة شاعر العامية الكبير احمد فؤاد نجم.