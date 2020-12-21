في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة بثينة رشوان

يحل اليوم الأثنين الموافق 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة بثينة رشوان، والتي أتمت عامها الـ 48.

دخلت بثينة رشوان إلى عالم الفن من باب الإعلانات، حتى اكتشفها الكاتب رضوان الكاشف، وقدمت عددا من الأعمال المعروفة، من بينها: «شرف فتح الباب، ولاد السيدة، أولاد الحلال، الدوائر المغلقة، قصة مدينة، عظمة يا ست، هوانم جاردن سيتي»، وغيرها.

تزوجت بثينة رشوان، أربع مرات، ولديها 4 أبناء هم: عمر ودنيا وكريم وبوسي، وكان عمر إحدى زيجاتها قصيرا إلى حد كبير ولم تستمر سوى 4 شهور فقط.

كانت آخر أعمال بثينة رشوان مسرحية "ودنك منين يا جحا" التى شاركت فى بطولتها الفنان مجدي فكري، وعرضت على خشبة مسرح البالون.