يذكر أن عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ولفتت خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي، إلى أنها تجربة جديدة عليها ولكنها ممتعة جدا، مشيرة إلى أنها شاهدت الأفلام بكل حواسها حتى تحكم عليه بشكل جيد، منوهة بأن الاختيار النهائي كان مسئولية كبيرة لأن الأفلام جميعها رائعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريهام عبد الغفور لـ دوت الخليج: "بجري ورا الدور اللي هقدم فيه حاجة جديدة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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