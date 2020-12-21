نجوى كرم تعيد الحياة إلى بيروت بجديدها معذور قلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - وقفت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في وسط بيروت مساء أمس وذلك لتصوير كليب أغنيتها الجديدة المنتظرة معذور قلبي وهي من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون تحت إدارة المخرج وليد ناصيف من إنتاج شركة روتانا.

تصوير هذه الأغنية كان مقررا أن يتم قبل انفجار بيروت إلا أن هذه الفاجعة تسببت في تأخير هذا العمل حتى اليوم لتعود إلى بيروت بأغنيتين، الأولى وطنية والثانية تحمل طابعًا إيقاعيًا شعبيًا، تنوعت المشاهد في الغناء على المسرح وبين السيارات مع الراقصين.



كما تصدّر وسما "نجوى كرم" و"معذور قلبي" الترند على موقع التواصل الإجتماعي في لبنان والسعودية وسائر البلدان العربية.

يذكر أن الفنانة نجوى كرم ستحيي حفلا ضحما من تنظيم مومنتس ايفنت مع الفنان ماجد المهندس في الإمارات مركز دبي التجاري العالمي وذلك في ١٥-١-٢٠٢١.